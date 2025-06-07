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«На десять лет моложе»: Прохор Шаляпин показал лицо после пластики

Певец Шаляпин поделился видео в бинтах после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин показал лицо после пластической операции. Новое видео после подтяжки лица он опубликовал в своем Telegram-канале.

Процедуру артист назвал чудесной.

«Прохор, ты будешь выглядеть как минимум на десять лет моложе своего возраста», — обещает 41-летнему Шаляпину в ролике пластический хирург.

Финальный результат от вмешательства будет виден только через пару месяцев.

Накануне звезда «Королевы» и «Екатерины Великой» Хелен Миррен рассказала, как в возрасте 20 лет, начиная карьеру в кино, отказалась от требования продюсеров сделать пластическую операцию.

«Говорили: «Ты никогда не будешь сниматься, если не сделаешь ринопластику. Я отказалась. Я в любом случае не хотела быть красивой актрисой. Я выбрала быть не красоткой», — объяснила она.

Ранее 69-летняя Крис Дженнер подтвердила, что сделала пластику.

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