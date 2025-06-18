«Подсказали призраки»: Егор Крид заявил, что стал певцом из-за потусторонних сил

Рэпер Егор Крид заявил, что связал свою судьбу с музыкальной карьерой из-за вмешательства потусторонних сил. Общественной Службе Новостей он рассказал, что на это его толкнул мистический случай, произошедший с ним еще во время жизни в Пензе.

По словам артиста, необъяснимая ситуация произошла с ним однажды вечером, когда он играл в компьютерную игру: внезапно отключили свет, улица погрузилась во тьму, а затем раздались звуки игры на пианино. На следующий день друг Егора рассказал ему, что тоже слышал музыку, а после этого привел в заброшенный дом, где стояло старое, покрытое паутиной пианино.

«Он сказал, что в этой заброшке живут призраки, и местные часто слышат игру на фортепиано», — заявил певец.

Именно этот случай, по его словам, заставил его выбрать профессию, связанную с музыкой.

Напомним, в декабре сообщалось, что Егор Крид заработал больше 40 млн рублей за три месяца на продаже косметики, о запуске которой стало известно в начале ноября. Он продает на маркетплейсе различные товары: шампунь для волос, лосьон для тела и рук, гель для душа, маски для волос и прочее.

Ранее выяснилось, что Егору Криду может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей.