Звезда «Женского стендапа» о бывшем-абьюзере: «Хотел попробовать секс с полной женщиной»

Комикесса Варвара Щербакова призналась в YouTube-интервью Евгении Медведевой, что находилась в абьюзивных отношениях, в которых партнер осуждал ее из-за лишнего веса.

Щербакова вспомнила, что возлюбленный поставил ей условие перед началом отношений — он попросил стендапершу похудеть.

«А я на тот момент думала, что мы уже вместе. Это было сразу два удара для меня. «Ты просто дровосек такие вещи говорить!» — сказала я ему, — но после этого почему-то продолжила отношения», — вспомнила звезда «Женского стендапа».

Щербакова отметила, что была еще неопытной в отношениях, когда встречалась с парнем-абьюзером, поэтому медлила с разрывом.

«Потом, когда мы уже разошлись, он сказал нашей общей знакомой, что вообще не хотел со мной ничего. Просто хотел попробовать секс с полной женщиной», — заявила знаменитость.

В апреле Щербакова рассказывала в подкасте «Правило 34», что в детстве к ней приставали педофилы. По словам комикессы, однажды это произошло в магазине, и никто из взрослых не защитил ее.

Артистка выросла в Хабаровске. Щербакова начала свою юмористическую карьеру, участвуя в КВН. Она возглавляла команды «Женская сборная Хабаровского края» и «Лионель Месси». В 2014 году звезда приняла участие в «Comedy Баттл» вместе с подругой Валерией Виноградовой, их дуэт назывался «Варя и Лера». А в 2020 году комикесса стала участницей проекта «Женский стендап», который принес ей популярность.

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