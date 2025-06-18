Водонаева ответила, почему не стала содержанкой

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не хочет становиться содержанкой.

Подписчики Водонаевой спросили, хотела ли бы она стать содержанкой и «любимой женой». Они отметили, что блогерша красивая и худая. Телеведущая пошутила, что ей лень.

Водонаева была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м ведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

В декабре 2024-го Водонаева рассказала, что спорт и активный образ жизни помогают поддерживать себя в форме. Как отметила знаменитость, активный образ жизни помог ей похудеть после родов. К примеру, она не стала нанимать няню и по 2 часа в день «наматывала круги на улице с коляской».

В январе 2025-го Водонаева призналась, что больше не может иметь детей. По словам телеведущей, у нее произошло три выкидыша. Долгое время блогерша не могла выносить ребенка. Только четвертая беременность оказалась удачной.

Ранее Водонаева заявила, что у ее бабушки Альцгеймер.