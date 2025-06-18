Анна Седокова срочно подала документы на наследство Яниса Тиммы

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала во «Вконтакте», что певица Анна Седокова срочно подала заявление о вступлении в наследство бывшего мужа.

По мнению Гавриловой, Седокова боится, что может получить ничего, если не подаст заявление.

«Анна Владимировна Седокова понимает, осознает и страшится наступления тех последствий, что брачный договор, о котором я рассказывала, может быть отменен», — отметила адвокат.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения бывшей жены Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В марте 2025-го Седокова призналась, что начала бояться людей после кончины бывшего мужа. По словам певицы, она не выходила три месяца из дома после трагедии. Артистка думала, что ее все ненавидят.

В мае Mash рассказал, что родственники баскетболиста Янниса Тиммы потребовали у его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, 60 млн рублей, вырученных с продажи купленной со спортсменом квартиры.

Ранее адвокат семьи Тиммы раскрыла детали личной жизни Седоковой.