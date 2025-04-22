Никита Михалков представил «Бриллиантовую бабочку» для «евразийского Оскара»

Режиссер Никита Михалков и министр культуры РФ Ольга Любимова представили приз, который будут вручать победителям Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщает РИА Новости.

Статуэтка представляет собой золотую фигуру бабочки, усыпанную драгоценными камнями.

Первая церемония премии пройдет 5 декабря.

Весной 2022 года режиссер Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для развития «евразийского пространства». В январе прошлого года он сообщил, что была создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара». Он отметил, что его предложение поддержал в том числе президент РФ Владимир Путин.

В марте 2025-го Михалков рассказал, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии должна пройти во время Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По словам режиссера, в декабре будет первое награждение.

Ранее стало известно, что зарубежные режиссеры получали угрозы из-за поездки на «евразийский Оскар».