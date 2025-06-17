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Михалков предупредил депутатов ГД, что у вернувшихся с СВО могут возникнуть вопросы

Михалков заявил депутатам, что вернувшиеся с СВО бойцы зададут им вопросы
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Максим Блинов/РИА Новости

У вернувшихся со специальной военной операции России на Украине военнослужащих могут возникнуть вопросы к нынешним депутатам, и они их зададут. Об этом заявил российский режиссер Никита Михалков во время выступления в Государственной думе, трансляция велась на сайте Совета Федерации РФ.

«(Участники СВО, — прим. ред.) зададут вопросы», — предупредил Михалков.

В мае военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, не стоит представлять как героев. Он подчеркнул, что возвращение таких бойцов должно происходить без излишней публичности, хотя государство обязано обеспечить их всем необходимым. Исключение, по его словам, можно сделать только для тех, кто оказался в плену после тяжелого боя «в беспамятстве».

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал поддерживать вернувшихся с фронта участников специальной военной операции , которые приняли решение заняться бизнесом и открыть свое дело.

Ранее актер Дмитрий Дюжев заявил, что в кино России вышло на новый уровень благодаря СВО.

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