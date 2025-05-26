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Российский военкор раскритиковал вернувшихся из плена бойцов

Военкор Сладков заявил, что вернувшихся из плена солдат не нужно делать героями
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале высказал мнение, что российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, не стоит представлять как героев.

Он подчеркнул, что возвращение таких бойцов должно происходить без излишней публичности, хотя государство обязано обеспечить их всем необходимым.

Сладков считает, что торжественные встречи больше уместны для раненых, возвращающихся из госпиталей, а не для пленных. Исключение, по его словам, можно сделать только для тех, кто оказался в плену после тяжелого боя, потеряв сознание или до последнего оказывая сопротивление.

Военкор также упомянул случай, когда украинская сторона опубликовала интервью с российским военнослужащим в плену — тот спокойно заявлял о своей верности родине, и именно такие примеры, по мнению корреспондента, заслуживают внимания.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее российский военный рассказал, что потерял почти 40 килограммов в украинском плену.

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Обмены пленными с Украиной
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