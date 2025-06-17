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Вандалы разгромили могилу Фриске в годовщину ее кончины: «Ночью сперли часы»

Отец Жанны Фриске Владимир заявил, что с могилы Жанны Фриске украли часы
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«Централ Партнершип»/РИА Новости

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался, что вандалы разгромили могилу певицы на Николо-Архангельском кладбище в ночь на 15 июня — годовщину кончины экс-солистки «Блестящих». Его слова передает NEWS.ru.

По словам Копылова, злоумышленники украли с могилы вазы под цветы и дорогие часы, которые поклонники оставили на руке бронзовой скульптуры артистки.

«Еще вчера были часы, за ночь кто-то спер», — сообщил родитель.

Недавно Копылов рассказывал, что семья Фриске планирует изменить памятник на ее могиле: у расположенной там статуи певицы изменят лицо и обновят бронзу. Мастер уже приступил к разработке эскизов.

В 2013-м у Фриске диагностировали опухоль головного мозга, а 15 июня 2015 года ее не стало в возрасте 40 лет. У Жанны Фриске остался сын Платон.

Фриске получила первую широкую известность после присоединения в декабре 1996 года к женскому поп-квартету «Блестящие». За восемь лет работы в составе коллектива она стала одной из его ключевых солисток и участвовала в записи таких хитов как «За четыре моря», «А я все летала», «Чао, бамбина!», «Апельсиновый рай». Подробнее о жизни и творческом пути звезды — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что у звезды «Полицейского с Рублевки» случился судорожный приступ.

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