Лавров о Shaman: «Крышу снесло от звездной болезни»

Продюсер Сергей Лавров заявил в беседе NEWS.ru, что певец Shaman начал страдать от звездной болезни на фоне резкого всероссийского успеха.

«У меня ощущение, что у него крышу снесло от звездной болезни. Я смотрю со стороны, поэтому могу ошибаться, конечно, но мне кажется, он стал какой-то неприятный и отталкивающий», — заявил концертный директор.

Лавров пояснил, что по-прежнему считает Shaman талантливым артистом. Продюсер предостерег исполнителя, напомнив, что он может оттолкнуть слушателя своей «звездностью».

11 июня на цифровых площадках появилась песня «Прямо по сердцу» Ярослава Дронова, с которой исполнитель выступит на конкурсе «Интервидение» в 2025 году. Автором трека выступил продюсер Максим Фадеев.

До этого продюсер рассказывал, что создавал трек для международного конкурса, а не конкретно для Shaman.

«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов – я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», — сообщал Фадеев «Газете.Ru».

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