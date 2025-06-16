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Собчак показала, как «коротает время» с Киркоровым и Ургантом в Ташкенте

Журналистка Собчак опубликовала видео с Киркоровым и Ургантом из аэропорта
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Telegram-канал СОБЧАК

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале видео с певцом Филиппом Киркоровым и телеведущим Иваном Ургантом, снятое в Ташкенте.

В ролике Киркоров, Ургант и Собчак слушают композицию народного артиста России в ожидании рейса.

«Коротаем время в аэропорту только под песни Филиппа», — подписала ролик знаменитость.

Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», накануне звезды российского шоу-бизнеса выступили вместе на свадьбе одного из миллионеров Ташкента. Ургант и Собчак были ведущими мероприятия, а своими хитами слушателей радовали Киркоров, Зиверт и Инстасамка. Заказчики, утверждали СМИ, потратили 50 млн рублей только на гонорары певцов. Имя жениха-миллионера неизвестно.

В конце мая Собчак сообщалось, что призналась в любви к Урганту. Телеведущая опубликовала в Telegram-канале совместные фотографии с шоуменом, снятые на благотворительном вечере-аукционе. Она призналась, что любит Урганта и все, что он делает. В конце своего поста журналистка отметила, что своего супруга Константина Богомолова «все-таки любит чуть больше».

Ранее телеведущая Лазарева вспомнила, что выступала в Киеве с Агутиным перед Вайкуле.

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