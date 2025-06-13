Певцов призвал к «жесткой цензуре» ради появления мультфильмов с традиционными ценностями

Актер Певцов заявил, что Россия нуждается в госзаказе и жесткой цензуре на все

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что мультфильмы с традиционными ценностями могут появиться в России благодаря госзаказу и жесткой цензуре. Его слова передает ТАСС.

Певцов уверен, что госзаказ и жесткая цензура должны быть «на все, что касается массового просмотра».

«Еще Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях. <...> Если кого-то слушают больше пяти человек, уже должно быть понимание, о чем он говорит», — заявил парламентарий.

В марте текущего года Певцов призывал к возвращению художественных советов в кино и ужесточению требований к кинопрокату. Артист уверял, что подобная практика положительно сказалась бы на качестве российского кино.

Певцов напомнил, что шедевры советского кинорождались «в узком коридорчике» жесткой политической цензуры и профессиональной редактуры. По его словам, в таких условиях режиссеры были более заинтересованы в качестве своих работ.

В январе 2025 года генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров заявлял, что цензура не мешает снимать хорошие фильмы.

Ранее 86-летнюю Лию Ахеджакову обеспечили охраной на гастролях по Европе.