Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Певцов потребовал возвращения худсоветов в кино

Актер Певцов заявил, что худсоветы увеличили бы качество российского кино
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов потребовал возвращения художественных советов в кино. О функции худсоветов он порассуждал в беседе с ТАСС.

«Абсолютно убежден, что возвращение худсоветов и ужесточение требований к кинопрокату сказалось бы положительно на качестве российского кино. Может быть, чуть меньше стали бы снимать плохих фильмов, но главное — их увидело бы меньшее количество людей», — сказал он.

Режиссеры, считает артист, будут более заинтересованы в качестве своих работ при более жестких требованиях. Шедевры советского кино, продолжил Певцов, рождались «в узком коридорчике» жесткой политической цензуры и профессиональной редактуры.

Во времена СССР худсоветы, состоявшие из специально отобранных деятелей искусства и представителей государственной власти, изучали художественные произведения и принимали решение об их выпуске в прокат.

В январе 2025 года генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров заявил, что цензура не мешает снимать хорошие фильмы.

Ранее режиссер «Мастера и Маргариты» подал в суд на блокировку фильма в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами