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Шахназаров высказался о цензуре в кино: «Это обычное дело»

Директор «Мосфильма» Шахназаров: цензура не мешает снимать хорошее кино

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров в беседе с ТАСС заявил, что цензура не мешает снимать хорошие фильмы.

«В Иране разве нет цензуры? Есть, очень жесткая. Но иранское кино одним из лучших в мире считается. Сама по себе цензура — это не есть нечто такое, на что надо ссылаться, если у тебя вдруг не получился фильм», — заявил кинематографист.

Шахназаров добавил, что не видит в нынешней России массовой цензуры и напомнил о том, какой контроль за кинопроизводством был в СССР. В то же время он не считает, что фильмы стоит запрещать к показу, как это было, например, с работой Александра Сокурова «Сказка».

«Я не знаю, что там у Александра Николаевича, я его фильм не видел, не знаю, какие там были причины. Но я не считаю нужным вообще что-то запрещать. Понятно, что есть вещи, которые непреложны. <...> Хочешь не хочешь, но цензура присутствует везде, это обычное дело», — заявил Шахназаров.

До этого Шахназаров рассказал, как повысить интерес к российским фильмам.

Ранее сообщалось, что бокс-офис кинотеатров в России за 20 лет вырос в пять раз

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