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86-летнюю Лию Ахеджакову обеспечили охраной на гастролях по Европе

«Абзац»: к спектаклям актрисы Лии Ахеджаковой в Валенсии привлекли охрану
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народную артистку России Лию Ахеджакову «обеспечили охраной» на театральных гастролях в Европе. Об этом сообщает «Абзац».

Издание со ссылкой на посетительницу спектакля с экс-артисткой «Современника» раскрывает, что на спектакле Ахеджаковой в Валенсии дежурила охрана. Молодые мужчины-секьюрити следили за поведением в зале и контролировали зрителей, которые выстраивались в очередь в намерении отблагодарить артистку цветами.

Выступление Лии Ахеджаковой в театре «Олимпия» в Валенсии состоялось 9 июня. В постановке также задействованы Александр Феклистов, Муся Тотибадзе, Мария Кроль и Глеб Ромашевский. Это второй зарубежный спектакль с участием народной артистки России после ее увольнения из «Современника».

86-летняя Лия Ахеджакова родилась в украинском Днепропетровске. После начала СВО неоднократно высказывалась против военных действий. В итоге в театре «Современник», где Ахеджакова работала с 1977 года, сняли все спектакли с ее участием. Так же поступил Театр наций.

«Сижу и плачу <...> но сделать ничего нельзя», — комментировала происходящее актриса. При этом она говорила, что не собирается эмигрировать, потому что уже не в том возрасте.

4 декабря SHOT опубликовал видео со спектакля Ахеджаковой «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В ролике поклонница подарила цветы Ахеджаковой и поблагодарила «за Украину» — на что получила ответ: «Слава Украине».

Ранее немецкая группа выступила в российской деревне на фоне атаки дронов.

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