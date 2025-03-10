Зацепин осудил уехавших из России артистов после начала СВО

Композитор Александр Зацепин в беседе с ТАСС осудил артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине (СВО).

Зацепин считает неправильным эмиграцию деятелей культуры. Он признался, что относится негативно ко всем россиянам, которые решили уехать насовсем после начала СВО. По его мнению композитора, людям следует оставаться в России, чтобы своей деятельностью помогать ей развиваться.

В декабре 2023 года Зацепин рассказал, что общался с Аллой Пугачевой в 2022 году. Он признался, что сохранил хорошие отношения с Примадонной. По словам композитора, у них не было конфликтов и разногласий.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Михаил Галустян попал под санкции Евросоюза.