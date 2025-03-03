Композитор Александр Зацепин удостоился звания Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил композитору Александру Зацепину звание Героя труда Российской Федерации. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовых актов.

Согласно опубликованному документу, Зацепин удостоился своего звания «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Александр Зацепин — автор музыки к более чем 100 фильмам. В 1970-х годах он создал несколько песен для Аллы Пугачевой, которые стали хитами: «До свиданья, лето», «Любовь одна виновата», «Волшебник-недоучка», «Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство?» и другие. Произведения композитора исполняли и другие известные артисты, такие как Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Олег Даль, Андрей Миронов, Олег Анофриев, Татьяна Анциферова, Лариса Долина, Иосиф Кобзон и София Ротару. Всего Зацепин написал более 300 песен и романсов.

В августе прошлого года композитор рассказал в беседе с kp.ru о своей молодой подруге, режиссере Музе Ли. По словам Зацепина, без нее он как без рук.

Об отношениях Зацепина и Ли начали ходить слухи в июле. Знаменитости вместе появились на Международном музыкальном фестивале в Витебске. Позднее композитор Зацепин представлял молодую подругу как свою музу.

Ранее Зацепин возмутился съемками пародии на фильм «Бриллиантовая рука».