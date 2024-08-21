98-летний Александр Зацепин о молодой избраннице: «Без Музы я как без рук»

Народный артист России, композитор Александр Зацепин рассказал в беседе с kp.ru о своей молодой подруге, режиссере Музе Ли.

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней», — признался автор музыки к фильму «Бриллиантовая рука».

Об отношениях Зацепина и Ли начали ходить слухи в июле нынешнего года. Знаменитости вместе появились на Международном музыкальном фестивале в Витебске. Позднее композитор Зацепин представлял молодую подругу как свою музу.

В беседе с kp.ru 98-летний Александр Зацепин также рассказал о том, что помогает ему сохранять здоровье. Композитор много работает, старается не переедать и ездит на различные фестивали.

«Плюс ко всему зарядку делаю каждое утро по 20 минут. Даже если в поездке, даже если в поезде еду, все равно делаю зарядку. А как иначе? Надо шевелиться! У меня свой набор упражнений, которые мне полезны», — поделился он.

В феврале Зацепин высказался о пародии на фильм «Бриллиантовая рука». Он назвал кощунством идею о создании новой экранизации.

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