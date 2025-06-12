На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Shaman выпустил патриотическую песню ко Дню России

Песня Shaman «Гуляй, Россия!» появилась на цифровых площадках
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов) ко Дню России выпустил новую песню «Гуляй, Россия!». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе артиста.

Представители Shaman отметили, что белые березы, широкие поля ассоциируются с Родиной. Они переплетаются с другими важными смыслами — «ты одна на свете, я так люблю тебя».

Впервые композиция «Гуляй, Россия!» прозвучала 11 июня на концерте на Красной площади, приуроченном ко Дню России. Сегодня эту песню можно послушать на цифровых музыкальных площадках.

До этого сообщалось, что Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравили россиян с национальным праздником в своих Telegram-каналах. Интернет-пользователи поблагодарили звезд за поздравление под постом, а также похвалили Shaman за недавно опубликованную артистом песню.

11 июня на цифровых площадках появилась песня «Прямо по сердцу» Ярослава Дронова, с которой исполнитель выступит на конкурсе «Интервидение». Ее автором выступил продюсер Максим Фадеев.

Ранее Shaman дал концерт в госпитале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами