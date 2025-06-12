Shaman выпустил патриотическую песню ко Дню России

Певец Shaman (Ярослав Дронов) ко Дню России выпустил новую песню «Гуляй, Россия!». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе артиста.

Представители Shaman отметили, что белые березы, широкие поля ассоциируются с Родиной. Они переплетаются с другими важными смыслами — «ты одна на свете, я так люблю тебя».

Впервые композиция «Гуляй, Россия!» прозвучала 11 июня на концерте на Красной площади, приуроченном ко Дню России. Сегодня эту песню можно послушать на цифровых музыкальных площадках.

До этого сообщалось, что Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравили россиян с национальным праздником в своих Telegram-каналах. Интернет-пользователи поблагодарили звезд за поздравление под постом, а также похвалили Shaman за недавно опубликованную артистом песню.

11 июня на цифровых площадках появилась песня «Прямо по сердцу» Ярослава Дронова, с которой исполнитель выступит на конкурсе «Интервидение». Ее автором выступил продюсер Максим Фадеев.

Ранее Shaman дал концерт в госпитале.