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Shaman дал концерт в госпитале

Певец Shaman выступил в Центральном военном госпитале имени Вишневского
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) спел в Центральном военном госпитале имени А.А. Вишневского. Об этом сообщает ТАСС.

Благотворительный концерт он дал в честь Дня медицинского работника в Центральном военном госпитале имени А.А. Вишневского.

«Здесь врачи спасают жизни наших бойцов, получивших ранения на полях СВО», — объяснил он.

Shaman верит, что с помощью музыки артисты помогают пациентам восстановиться и вернуться к полноценной жизни. Он исполнил свои хиты и устроил премьеру песни «Друг» вместе с Никитой Осиным.

Он также поздравил с праздником всех врачей, медсестер, санитаров и всех работников здравоохранения.

Накануне Shaman назвал причину не покупать квартиру в Москве.

Ранее Shaman и Мизулина рассказали, когда сыграют свадьбу.

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