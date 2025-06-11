Организаторы «Интервидения» подтвердили участие США

Организаторы международного песенного конкурса «Интервидение», который пройдет в России в 2025 году, подтвердили участие представителей США. Об этом сообщает ТАСС.

«Действительно, США подтвердили участие в «Интервидении». Имена участников будут известны позже», — сообщили организаторы.

Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Накануне певец представил свою конкурсную песню под названием «Прямо по сердцу».

Создателем этого трека стал продюсер Максим Фадеев. Он заявил, что писал эту песню для международного конкурса, а не конкретно для Shaman. По словам Фадеева, у него было три варианта этой композиции — все разные по настроению.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на столичной площадке Live Арена, вмещающей до 11 тысяч зрителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица МакSим впервые за пять лет выпустила песню.