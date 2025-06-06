Певица МакSим впервые за пять лет выпустила песню

Певица МакSим анонсировала в Telegram-канале выход своей новой песни «И правда..».

МакSим выпустила трек впервые за пять лет. Последний раз она представляла сингл «Спасибо» в феврале 2021 года. Артистка рассказывала, что песня «И правда..» посвящена ее чувствам и переживаниям после комы.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

В мае 2025-го МакSим заявила, что во время комы была в параллельном мире. По словам певицы, нахождение в коме непохоже ни на один сон. В тот момент она осознавала, что ее может не стать. Артистка рассказала, что к ней подошли люди в пальто. Они попросили исполнительницу пообещать, что она вернется. Певица сделала это.

МакSим отметила, что, когда очнулась, прекрасно понимала, что с ней происходит. Она четко видела и слышала, несмотря на тяжелое состояние. Артистка призналась, что долго пыталась понять, почему ее «вернули».

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