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Ковальчук разозлилась на фанаток Чумакова: «Верните моего мужа!»

Певица Юлия Ковальчук возмутилась, что поклонницы украли у нее мужа
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук пожаловалась, что у нее украли мужа – артиста Алексея Чумакова — на премьере фильма «Больше чем футбол». Об этом сообщает URA.RU.

Чумаков, отмечает издание, заставил супругу ждать, поскольку долго беседовал с журналистами. Потеряв терпение, исполнительница попросила знакомого привести супруга, сказав: «Заберите мальчика оттуда, пожалуйста!». Но затем Чумаков стал разговаривать и фотографироваться с подбежавшими к нему поклонницами, после чего артистка потеряла терпение.

«Верните моего мужа! — возмутилась Ковальчук, когда поняла, что количество фанаток с каждой минутой все увеличивается», — передает ее слова URA.RU.

Юлия Ковальчук замужем за певцом, композитором Алексеем Чумаковым. Звезды поженились в 2013 году спустя пять лет отношений. В октябре 2017-го у артистов родилась дочь Амелия. В июле прошлого года Юлия Ковальчук сообщила о пополнении в семье. У них появилась дочь Алисия. Певица опубликовала в социальных сетях фото ножек младенца.

Позже Юлия Ковальчук призналась, что набрала за беременность 14 килограммов. Однако, по ее словам, практически весь лишний вес ушел в первый месяц. Недавно звезда показала фигуру в «голом» платье.

Ранее стало известно, что звезда «Импровизаторов» узнал о разводе с женой в день своего 40-летия.

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