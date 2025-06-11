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Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» предоставят последнее слово в суде

Новое заседание суда по делу музыканта Бурдина состоится в июле
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Владимир Бурдин/Vk.com

В Екатеринбурге закончились прения сторон по делу сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Сторона защиты настаивает на оправдательном приговоре, следующее заседание по уголовному делу состоится 1 июля. На нем музыканту предоставят последнее слово.

Бурдина задержали в ноябре 2024 года за нападение с ножом на Алексея Кривокорытова. Позже в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, суд в Екатеринбурге отправил его в СИЗО.

В апреле состоялось еще одно заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, в ходе которого потерпевший изменил свои показания. По его словам, он точно не помнит, кто ударил его ножом.

Сторона обвинения запросила для Бурдина четыре года колонии общего режима.

Ранее Анита Цой выиграла почти миллион рублей в суде.

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