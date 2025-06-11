Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» предоставят последнее слово в суде

В Екатеринбурге закончились прения сторон по делу сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Сторона защиты настаивает на оправдательном приговоре, следующее заседание по уголовному делу состоится 1 июля. На нем музыканту предоставят последнее слово.

Бурдина задержали в ноябре 2024 года за нападение с ножом на Алексея Кривокорытова. Позже в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, суд в Екатеринбурге отправил его в СИЗО.

В апреле состоялось еще одно заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, в ходе которого потерпевший изменил свои показания. По его словам, он точно не помнит, кто ударил его ножом.

Сторона обвинения запросила для Бурдина четыре года колонии общего режима.

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