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Рэпер Канье Уэст в очередной раз сменил имя

Рэпер Канье Уэст сменил имя на Ye Ye
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Global Look Press

Американский репер Канье Уэст во второй раз подал документы для смены своего имени. Об этом сообщает Page Six.

Издание подчеркивает, что финансовый директор рэпера Хуссейн Лалани подал документы музыканта под именем Ye Ye.

В октябре 2021 года сообщалось, что суд Лос-Анджелеса разрешил артисту сменить имя на Ye.

В 2024 года сообщалось, что музыкант официально сменил имя на Ye. Тогда он считал, что его имя является рабским.

В мае 2025 года Уэст опубликовал серию постов в социальной сети X о том, что изменил свои политические взгляды. Он подчеркнул, что «покончил с антисемитизмом».

8 мая стало известно, что Канье Уэст опубликовал трек о Гитлере — в День Победы в Европе и США. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором.

Кроме того, в треке Уэст пожаловался, что ему не дают видеться с детьми от Ким Кардашьян. Также он объяснил, что «стал нацистом» из-за того, что никто не понимает его чувств. В композицию рэпер включил запись речи лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Ранее в России потребовали запретить новый альбом Канье Уэста.

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