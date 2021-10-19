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Рэпер Канье Уэст сменил свое имя на Ye

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Matt Sayles/Invision/AP

Суд Лос-Анджелеса разрешил американскому музыканту Канье Уэсту сменить имя на псевдоним Ye, пишет издание Deadline.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Мишель Уильямс Корт одобрила иск певца, который подал ходатайство 24 августа и заявил, что вносит изменения по личным причинам. в 2018 гожу рэпер выпустил альбом с названием «Ye». Артсит рассказал в интервью, что это наиболее встречающееся слова в английском переводе Библии. Он добавил, что Ye имеет значение «вы».

Жена артиста, в настоящее время известная как Ким Кардашьян Уэст, сохранила свою прежнюю фамилию, несмотря на слухи о разводе, и использовала ее для своего выступления несколько недель назад. Издание отмечает, что пока неясно будет, ли Ким тоже менять свои данные в паспорте.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст потратил $57,3 млн на огромный прибрежный дом в Малибу, Калифорния в рамках внебиржевой сделки. Отмечается, что Новый дом Канье находится всего в 30 минутах езды от комплекса Hidden Hills, где живет Ким Кардашьян вместе с их детьми.

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