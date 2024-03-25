Канье Уэст назвал свое имя рабским

Рэпер Канье Уэст заявил, что официально сменил имя на Йе. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на заявление директора артиста Мило Яннопулоса.

В письме, оказавшемся в распоряжении издания, представитель звезды заявил, что рэпер так же узнаваем в мире, как президенты и папы Римские. По словам директора, перемена знаменитого имени не далась Йе легко.

«Но смена произошла полностью, легально и навсегда. Теперь это он. Его зовут Йе», — говорится в письме.

По словам Яннопулоса, артист призывает стриминговые платформы, СМИ, магазины и сайты с текстами песен сменить его имя.

«Он называет это своим рабским именем. Йе — чернокожий мужчина в Америке, который хочет себе такого же права на самоопределение, как и у других», — говорится в обращении.

Известно, что судья в Лос-Анджелесе (США) официально разрешил Канье Уэсту сменить имя в 2021 году. Необходимость сделать это рэпер объяснял личными причинами.

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