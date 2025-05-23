Канье Уэст заявил, что «покончил с антисемитизмом»

Рэпер Канье Уэст опубликовал серию постов в социальной сети X (бывш. Twitter) о том, что изменил свои политические взгляды.

«Я покончил с антисемитизмом. Я люблю всех людей. Господи, прости меня за всю боль, что я причинил», — написал музыкант в личном блоге.

8 мая стало известно, что Канье Уэст опубликовал трек о Гитлере — в День Победы в Европе и США. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором.

Кроме того, в треке Уэст пожаловался, что ему не дают видеться с детьми от Ким Кардашьян. Также он объяснил, что «стал нацистом» из-за того, что никто не понимает его чувств. В композицию рэпер включил запись речи лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

До этого Уэст провел первый стрим на платформе Twitch, но его аккаунт забанили через 7 минут после начала. В прямой трансляции 47-летний Уэст напомнил, что его экс-супруга Ким Кардашьян начинала свою карьеру в качестве помощницы светской дивы Пэрис Хилтон. Он помечтал о детях от бывшей наследницы сети отелей.

Кроме того, рэпер позволил себе антисемитские высказывания и вскинул руку в нацистском приветствии. Вскоре после этого трансляцию удалили.

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