Звезде «Интернов» грозит операция по замене суставов

Актриса Светлана Камынина испытывает боли в коленях и бедрах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, боли беспокоят Камынину уже полгода. Она обратилась в больницу. Там ей диагностировали изменения в структуре тазобедренных и коленных суставов с нарушением функций. Из-за проблем со здоровьем артистка не может полноценно ходить.

Как отмечает Mash, в случае ухудшения состояния Камыниной потребуется операция по замене суставов на эндопротезы.

Светлана Камынина наиболее известна по роли главврача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны». В ее фильмографии более 60 работ. Она играла в таких проектах, как «Добро пожаловать в семью», «Простые вещи», «Омар в большом кино», «Два холма», «Сохрани мою речь навсегда», «Куплю актрису», «Настя, соберись!».

2 декабря другая звезда «Интернов» Кристина Асмус получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она объяснила, что делала прыжки и различные хореографические движения на каблуках, хотя сцена была мокрой. В итоге знаменитость упала. По словам актрисы, она решила не останавливать спектакль и доиграла еще около двух часов «в полубреду и на адреналине». Врачи диагностировали ей разрыв передней крестообразной связки колена.

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