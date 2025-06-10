На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезде «Интернов» грозит операция по замене суставов

Mash: актриса Камынина не может полноценно ходить из-за проблем с суставами
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Светлана Камынина испытывает боли в коленях и бедрах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, боли беспокоят Камынину уже полгода. Она обратилась в больницу. Там ей диагностировали изменения в структуре тазобедренных и коленных суставов с нарушением функций. Из-за проблем со здоровьем артистка не может полноценно ходить.

Как отмечает Mash, в случае ухудшения состояния Камыниной потребуется операция по замене суставов на эндопротезы.

Светлана Камынина наиболее известна по роли главврача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны». В ее фильмографии более 60 работ. Она играла в таких проектах, как «Добро пожаловать в семью», «Простые вещи», «Омар в большом кино», «Два холма», «Сохрани мою речь навсегда», «Куплю актрису», «Настя, соберись!».

2 декабря другая звезда «Интернов» Кристина Асмус получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она объяснила, что делала прыжки и различные хореографические движения на каблуках, хотя сцена была мокрой. В итоге знаменитость упала. По словам актрисы, она решила не останавливать спектакль и доиграла еще около двух часов «в полубреду и на адреналине». Врачи диагностировали ей разрыв передней крестообразной связки колена.

Ранее Филипп Киркоров впервые после госпитализации вышел в свет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами