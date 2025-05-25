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Валерий Меладзе сохранил статус ИП в России

РИА Новости: Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец Валерий Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой.

Артист зарегистрировал ИП в декабре 2004 года. По данным налоговой, основной вид деятельности ИП — работа в области телевизионного вещания. Помимо этого, у ИП Меладзе значатся дополнительные виды деятельности: торговля оптовая грампластинками, деятельность творческая, деятельность в области исполнительских искусств и так далее.

Из документов также следует, что в январе 2025 года в налоговую внесли сведения о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево. По данным журналистов, артист тайно прилетал в Россию ради решения бизнес-вопросов. После этого певец вылетел в Азербайджан, поскольку у него был концерт в Баку.

Ранее Меладзе предрекли запрет на въезд в Латвию.

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