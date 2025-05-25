Валерий Меладзе сохранил статус ИП в России

Певец Валерий Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой.

Артист зарегистрировал ИП в декабре 2004 года. По данным налоговой, основной вид деятельности ИП — работа в области телевизионного вещания. Помимо этого, у ИП Меладзе значатся дополнительные виды деятельности: торговля оптовая грампластинками, деятельность творческая, деятельность в области исполнительских искусств и так далее.

Из документов также следует, что в январе 2025 года в налоговую внесли сведения о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево. По данным журналистов, артист тайно прилетал в Россию ради решения бизнес-вопросов. После этого певец вылетел в Азербайджан, поскольку у него был концерт в Баку.

Ранее Меладзе предрекли запрет на въезд в Латвию.