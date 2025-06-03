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Николай Цискаридзе назвал Шнурова героем времени: «Я ему завидую»

Артист Цискаридзе заявил, что считает Бодрова и Шнурова героями своего поколения
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Российское общество «Знание»

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался в YouTube-беседе с Лаурой Джугелией, что считает фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова героем времени.

«Я обожаю его творчество. У меня вызывает колоссальное уважение откровенность, с которой он говорит и дает интервью. Мы ровесники с небольшой разницей в возрасте, но когда я на него смотрю, то думаю: «Боже, он прожил восемь жизней, пока я бегал за мечтой по сцене». Так, как покутил Сережа, я не покутил. Я ему завидую», — поделился танцовщик.

Цискаридзе признался, что практически всю жизнь придерживался строгого распорядка дня и «поздно опомнился». Он впервые всю ночь прогулял с друзьями вместо того, чтобы лечь спать в 11 часов вечера, в 30-летнем возрасте.

«У меня была травма, я не знал куда идти. Так получилось, что я попал в компанию ровесников, которые веселились. Я с ними провел всю ночь и когда понял, что я не лег спать в 11, то был такой счастливый. Я понял, что жизнь гораздо шире», — вспомнил он.

Танцовщик также назвал «своеобразным героем» поколения актера Сергея Бодрова, который сыграл в дилогии «Брат». Он признался, что также любит работы Алексея Балабанова с Бодровым в роли Данилы Богрова, поскольку они являются «олицетворением времени».

«И вообще, я обожаю этого режиссера. Он понимал ситуацию. Это можно смотреть вечно!» — отметил Цискаридзе.

Ранее сообщалось, что Юрию Шевчуку «нашли замену» в России.

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