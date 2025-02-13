Цискаридзе назвал условие для актера, который будет играть его в кино

Хореограф Цискаридзе: меня должен играть в кино актер с красивыми руками

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал на шоу «УТРО ТНТ», какой артист может сыграть его в кино.

Цискаридзе уверен, что в будущем о нем снимут фильм, поэтому он уже высказал свои пожелания о кандидате.

«Моим детям я сказал одну вещь: «Мне все равно, кто меня будет играть. Но учтите, что у этого человека должны быть красивые руки», — поделился хореограф.

Цискаридзе назвал свои руки «неплохими», а такие же ноги, как у него, считает артист, создатели фильма вряд ли найдут.

Хореограф также вспомнил, что в детстве отличался от сверстников худощавостью. Из-за этого он часто был обделен вниманием, пока не пришел в хореографическую школу.

«А когда мы пришли поступать [в хореографический], и с меня сняли штанишки, чтобы посмотреть ноги, то начались ахи, которые обычно доставались другим. Я очень хорошо помню, как был потрясен, что все смотрят на меня», — рассказал артист.

Цискаридзе подытожил, что теперь точно знает, что если он начнет двигаться, то все будут невольно смотреть на него, кто бы ни стоял рядом.

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