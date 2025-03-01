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Николай Цискаридзе получил первую роль в драматическом театре

Балетмейстер Цискаридзе сыграет Людовика Великого, а актер Хабенский Мольера в МХТ
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МХТ имени А. П. Чехова

Балетмейстер, народный артист России Николай Цискаридзе получил первую роль в драматическом театре. Об этом сообщил Telegram-канал МХТ.

Недавно, уточнили в пресс-службе учреждения культуры, в Художественном театре начались репетиции спектакля «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова.

В роли Мольера на сцену выйдет худрук театра Константин Хабенский, Николаю Цискаридзе досталась роль Людовика Великого. Спектакль поставит режиссер Юрий Квятковский.

В феврале Цискаридзе рассказал, какой артист может сыграть его в кино. Цискаридзе уверен, что в будущем о нем снимут фильм, поэтому он уже высказал свои пожелания о кандидате.

«Моим детям я сказал одну вещь: «Мне все равно, кто меня будет играть. Но учтите, что у этого человека должны быть красивые руки», — поделился хореограф.

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