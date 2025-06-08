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Суд обязал актера Хабенского погасить долги по ЖКХ

Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по оплате коммунальных платежей
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Мировой суд в Москве вынес решение о взыскании с актёра Константина Хабенского долга за коммунальные услуги. Об этом сообщили РИА Новости в суде, уточнив, что иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

По данным суда, речь идет о задолженности за оплату жилой площади, отопления, электроэнергии и других коммунальных услуг.

Размер долга и период неоплаты не раскрываются. Известно, что судебный приказ уже вступил в силу.

До этого блогер и комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом), который покинул Россию сразу после начала специальной военной операции (СВО), рассказал о своей задолженности по коммунальным платежам.

Поперечный опубликовал скриншот, в котором сказано, что сумма его задолженности по ЖКХ составила 225 рублей.

Также СМИ сообщали, что брат народного артиста России Александра Домогарова попал под суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Сумма долга Андрея Домогарова и период задолженности не разглашается.

Ранее россиянам рассказали, какие долги передаются по наследству.

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