Суд обязал актера Хабенского погасить долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве вынес решение о взыскании с актёра Константина Хабенского долга за коммунальные услуги. Об этом сообщили РИА Новости в суде, уточнив, что иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы.
По данным суда, речь идет о задолженности за оплату жилой площади, отопления, электроэнергии и других коммунальных услуг.
Размер долга и период неоплаты не раскрываются. Известно, что судебный приказ уже вступил в силу.
До этого блогер и комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом), который покинул Россию сразу после начала специальной военной операции (СВО), рассказал о своей задолженности по коммунальным платежам.
Поперечный опубликовал скриншот, в котором сказано, что сумма его задолженности по ЖКХ составила 225 рублей.
Также СМИ сообщали, что брат народного артиста России Александра Домогарова попал под суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Сумма долга Андрея Домогарова и период задолженности не разглашается.
Ранее россиянам рассказали, какие долги передаются по наследству.