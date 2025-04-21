Старший брат Домогарова попал под суд из-за долгов за коммуналку

С брата актера Домогарова Андрея взыскали долг за оплату ЖКУ

Брат народного артиста России Александра Домогарова попал под суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья судебного участка Nº 222 Академического района города Москвы рассмотрел два дела в отношении Домогарова Андрея Юрьевича о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, отмечается в публикации.

Сумма долга Андрея Домогарова и период задолженности не разглашается.

Андрей Домогаров — кандидат технических наук, работал в МАДИ. После кончины родителей Александр Домогаров оставил старшему брату их квартиру.

Накануне на блогершу Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков.

Ранее Пи Дидди просил перенести суд из-за ретроградного Меркурия.