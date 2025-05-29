Россиянам рассказали, какие долги передаются по наследству

Юрист Георгиева: долги по кредиту и ЖКУ передаются по наследству

Просрочки по кредитам перейдут родственникам должника по наследству. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, унаследовать также можно долги по жилищно-коммунальным услугам и налогам.

«Задолженность по алиментам и штрафы за нарушение ПДД оплачивать не придется. А вот кредиты, займы, долги по коммуналке и налогам лягут на плечи того, кто наследует имущество», — сказала Георгиева.

Чтобы избежать рисков, она порекомендовала проверять информацию о долгах при наследовании имущества. Информацию об этом можно узнать у нотариуса, который оформляет наследственное дело, или самостоятельно — через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). О просрочках по ЖКУ расскажут в управляющей компании, по налогам – в Федеральной налоговой службе (ФНС), заключила юрист.

Данные министерства внутренних дел до этого показали, что россияне продолжают верить мошенникам, присылающим им фальшивые письма о многомиллионном наследстве.

Ранее сообщалось, что вдовам участников СВО разрешат использовать авто до вступления в наследство.