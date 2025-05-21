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Поперечный о долгах по ЖКХ: «Многие улетели из РФ по политическим причинам, а я — по коммунальным»

Стендап-комик Данила Поперечный: узнал о долгах по ЖКХ в 225 рублей через СМИ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стендап-комик и блогер Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) признался на своем YouTube-канале, что узнал о задолженности по коммунальным услугам через СМИ.

«Друзья написали: «Дань, ты опять в новостях». Захожу и думаю: «Что же случилось?». Вижу следующий заголовок: «Комик Данила Поперечный, уехавший из России сразу же после начала СВО, задолжал по коммунальным платежам.» Вы когда-нибудь узнавали о том, что вам коммуналку надо заплатить, из новостей?» — начал юморист.

Поперечный опубликовал скриншот, в котором сказано, что сумма его задолженности по ЖКХ составила 225 рублей.

«Что за жизнь началась такая? Что 225 рублей стало поводом попадания в новостные сводки. Там уже адвокат прокомментировал, что с меня будут взыскивать, тряска пошла нехилая. Знаете, многие из России улетели по политическим причинам, а я уехал по коммунальным», — пошутил Поперечный.

14 июня 2024 года министерство юстиции РФ внесло Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, юморист выступал против проведения специальной военной операции на Украине и работал с информационными площадками, которые находятся под контролем зарубежных структур.

Позже в отношении комика завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск»). В ноябре прошлого года Тверской районный суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей в рамках данного дела. При этом сам Поперечный отказался признать свою вину. В середине апреля 2025 года Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции.

Ранее стало известно, что Подольскую довели до истерики врачи угрозами прерывания беременности.

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