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Shaman и Мизулина рассказали, когда сыграют свадьбу

Певец Shaman заявил, что сыграет с Мизулиной свадьбу летом
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певец Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что летом сыграет свадьбу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом сообщает NEWS.ru.

Дронов не уточнил, в каком году проведет торжество.

В марте Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

20 апреля Shaman и Екатерина Мизулина встретили Пасху вместе с Путиным. На фотографии, опубликованной Мизулиной, пара запечатлена возле Храма Христа Спасителя в Москве после пасхального богослужения.

До этого сообщалось, что на ночное богослужение в Храм Христа Спасителя в Москве пришло около трех тысяч человек. Среди них: омбудсмен Татьяна Москалькова, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.

5 мая стало известно, что Shaman и Мизулина устроили двойное свидание с Лепсом и Кибой. Глава ЛБИ опубликовала в личном блоге снимок тарелки, подписанной ею самой, Дроновым, Лепсом и Кибой. Из соцсетей Авроры Кибы в свою очередь выяснилось, что знаменитости провели вечер вместе в ресторане.

Ранее Shaman рассказал, споет ли вместе с Мизулиной на «Интервидении-2025».

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