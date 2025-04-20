Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Shaman и Мизулина встретили Пасху вместе с Путиным

Певец Shaman и глава ЛБИ Мизулина встретили Пасху с президентом России Путиным
close
Telegram-канал «Екатерина Мизулина»

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале совместный снимок со своим возлюбленным, певцом Shaman (Ярославом Дроновым).

На фотографии знаменитости были запечатлены возле Храма Христа Спасителя в Москве после пасхального богослужения. «Христос Воскресе!» — подписала снимок общественный деятель.

До этого сообщалось, что на ночное богослужение в Храм Христа Спасителя в Москве пришло около трех тысяч человек. Среди них: омбудсмен Татьяна Москалькова, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Службу проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время ожидания возвращения крестного хода Путин пообщался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В их руках были красные пасхальные свечи.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Ранее сообщалось, что врачи запретили Михаилу Боярскому месяц выходить на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами