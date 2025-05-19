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Shaman рассказал, споет ли вместе с Мизулиной на «Интервидении-2025»

Shaman сообщил, что вряд ли задействует Мизулину в своем выступлении на «Интервидении»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) в комментарии «Газете.Ru» усомнился в том, что будет задействовать в своем выступлении на «Интервидении» главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.

«Я думаю, что Екатерина будет просто меня поддерживать морально», — сказал он.

Музыкант также подчеркнул, что в настоящий момент не знает, с какой именно песней выступит на конкурсе. При этом, по словам артиста, само «Интервидение» не стоит сравнивать с «Евровидением», так как это «абсолютно новый формат музыкального соревнования».

«Безусловно, песня будет на русском языке. На все остальные вопросы пока у меня нет ответов. Просто пока не знаю. Надо посмотреть правила конкурса: должна ли песня быть новой и еще нигде не звучавшей, или там какие-то другие условия, — отметил Shaman. — Россия создает абсолютно новый формат музыкального соревнования. Ничего похожего еще никто не делал. У конкурса «Интервидение» нет политических и географических границ: к нам приедут Китай, Индия, Египет, страны Латинской Америки и много кто еще. Это абсолютно разные национальные культуры, традиции и обычаи — все это, конечно, будет отражаться в музыке, мелодии, ритмах, текстах. Нас ждет широчайшее разнообразие — я уверен — прекрасных песен и ярких, незабываемых выступлений. Жюри придется очень непросто. А конкурсантам предстоит большая работа: довериться выбору народа и выдать лучшее, что могут именно они».

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на нем представит певец Shaman. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Подробнее о том, что такое «Интервидение», читайте здесь.

Ранее стало известно, что Белоруссия вслед за Россией выбрала участника «Интервидения».

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