Президент России Владимир Путин дал совет авторам патриотических песен. Об этом сообщает ТАСС.

Поэт-песенник Александр Шаганов на заседании совета по поддержке русского языка попросил президента поддержать проведение в стране Всероссийского конкурса песенной поэзии и особое внимание уделить патриотическим песням. Шаганов отметил, что такие песни должны создаваться «не ради конъюнктуры, не на потребу дня, а прежде всего по творческому порыву авторов», а неопытным поэтам предложил оказывать помощь.

Путин поддержал идею.

«Полностью поддерживаю. То, что вы сказали по поводу того, чтобы не писать на потребу дня, а только по зову душевному, по зову сердца, но и на потребу дня тоже нужно писать талантливо», — обратил внимание он.

Президент вспомнил, как поэт-песенник Николай Добронравов однажды обратился к нему с вопросом о том, какая тема сейчас наиболее важна для страны и какую песню можно было бы написать в ее интересах.

Шаганов пояснил, что имел в виду то, что такие песни нельзя писать «с холодным сердцем».

Накануне Путин назвал ушедшего композитора Евгения Догу настоящим мастером.

Ранее Shaman раскрыл, когда представит песню для «Интервидения».