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Shaman раскрыл, когда представит песню для «Интервидения»

Певец Shaman представит песню к «Интервидению» на следующей неделе
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Анна Ким/РИА Новости

Певец Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в беседе с ТАСС, что песня для «Интервидения» почти готова.

По словам Дронова, он представит композицию на следующей неделе. Артист признался, что все лето будет заниматься подготовкой к «Интервидению». Музыкальный конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman, а Белоруссию — артистка Анастасия Кравченко.

25 мая рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал, что готов написать гимн для международного конкурса «Интервидение». Он призвал к нему обращаться, если дело касается «Интервидения». Исполнитель добавил, что может написать трек бесплатно. ST понадеялся, что жюри конкурса будут оценивать прежде всего вокальные данные артистов.

Ранее Анна Asti отказалась представлять Россию на «Интервидении».

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