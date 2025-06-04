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Парк культуры
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Путин назвал Евгения Догу настоящим мастером

Президент Путин выразил соболезнования родным композитора Доги
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Евгения Доги в связи с кончиной композитора. Траурная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность — яркая страница истории нашей многонациональной культуры», — написал президент.

Путин назвал Догу талантливым, увлеченным человеком и настоящим мастером. Память о нем, подчеркнул президент, навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования.

Композитора, автора музыки к фильму «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога не стало 3 июня.

Причиной кончины стала острая сердечная недостаточность, которая развилась у Доги на фоне рака — с ним композитор боролся несколько десятилетий. Также он якобы страдал от хронической ишемической болезни сердца и гипертонии. Близкие народного артиста СССР эту информацию не подтверждали.

Ранее Карен Шахназаров рассказал о вкладе Евгения Доги в киноискусство.

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