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В Германии умер создатель Московского хорового театра

Скончался дирижер Борис Певзнер
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Алексей Антонов/ТАСС

Дирижер и создатель Московского хорового театра Борис Певзнер умер в Германии. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер рассказал, что Певзнер скончался 4 июня на 85-м году жизни в городе Любеке в Германии, где проходил лечение после операции на почке.

В ближайшие дни артист должен был вернуться в Россию, для него были куплены билеты.

«Но, похоже, организм не выдержал, был истощен оперативными вмешательствами», — добавил источник..

Дата похорон Бориса Певзнера еще не известна, поскольку близким предстоят оформление необходимых документов и перевозка останков Певзнера на родину. Сын музыканта сейчас оформляет визу, чтобы вылететь в Германию, где артиста кремируют для захоронения в России.

Осенью Певзнер перенес операцию на открытом сердце, ее тоже проводили в Германии.

Борис Певзнер создал первый в Сибири академический Новосибирский камерный хор, которым руководил 15 лет. В 1991 году основал Московский хоровой театр.

Накануне умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий.

До этого скончался актер Константин Шелестун.

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