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Скончался актер из «Бандитского Петербурга»

Умер актер из «Бандитского Петербурга» Шелестун
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Умер российский актер Константин Шелестун, сыгравший в сериале «Бандитский Петербург». Об этом сообщает aif.ru.

Артист скончался 4 июня, ему было 50 лет.

Причины смерти Шелестуна не раскрываются.

Константин Шелестун родился в 1975 году в Павлодаре. В 2002 году он окончил СПбГАТИ, в дальнейшем работал в «Небольшом драматическом театре Льва Эренбурга» в Санкт-Петербурге. Помимо актерской деятельности, Шелестун преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств.

Актер снимался в сериалах «Бандитский Петербург — 4», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего фильмография Шелестуна насчитывает более 80 проектов.

В мае стало известно о смерти актера Александра Кабановс, сыгравшего вора Лешу-Носа в «Бандитском Петербурге». Артист также исполнил роль отчима Гены в «Седьмой руне» и несколько раз появился в эпизодах «Улиц разбитых фонарей».

Ранее умер актер Василий Фунтиков, сыгравший главную роль в телефильме «Каникулы Кроша».

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