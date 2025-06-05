Умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий

Сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, более известный как Джордж, ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил музыкант и основатель коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом).

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал Гребенщиков.

На днях Гребенщиков заявил, что сооснователь группы очень болен.

В мае 2020 года стало известно, что Гуницкий страдает от тяжелого заболевания. Музыканты «Аквариума» несколько раз объявляли сбор средств, чтобы помочь другу оплатить дорогостоящее лечение. При этом диагноз автора песен группы публично не раскрывался.

Гуницкий познакомился с Гребенщиковым еще в школе, а в 1972 году друзья основали группу «Аквариум». Изначально Гуницкий был барабанщиком и соавтором песен коллектива. Он также работал в театре, на радио и печатался в журналах. В 2005-м драматург выпустил двухтомник: книгу «Записки Старого рокера», содержащую статьи о музыке разных лет, и том со стихами и пьесами «Практика частных явлений».

Ранее Гребенщиков отменил концерт в Ницце из-за проблем с сердцем.