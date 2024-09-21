В Ницце отменили концерт Бориса Гребенщикова

В Ницце был отменен концерт Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) «в связи с проблемами со здоровьем». Фанаты, планировавшие посетить его выступление, сообщают, что причиной отмены стали сердечные проблемы музыканта. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«К сожалению, состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — указано на сайте организаторов.

Сегодня Гребенщиков должен был выступить с новой программой в отеле Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée в 20:00 по местному времени. Однако в течение дня стало известно, что концерт не состоится.

Некоторые поклонники 70-летнего музыканта утверждают, что причиной отмены стал сердечный приступ, после которого Гребенщиков был госпитализирован. Эту информацию также подтвердил один из фанатов, которому об этом рассказал охранник Hyatt Regency Nice, однако он отметил, что это нельзя считать официальным комментарием. На страницах музыканта в социальных сетях пока нет информации о состоянии его здоровья и отмене концерта.

До этого Борис Гребенщиков вспомнил, как впал в кому из-за Led Zeppelin.

Ранее Гребенщиков стал новым антигероем шоу «Сорян, это пранк».