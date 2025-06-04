Гребенщиков призвал молиться за сооснователя «Аквариума» Гуницкого: «Он очень болен»

Музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о тяжелой болезни сооснователя рок-группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого, более известного как Джордж.

«Все, кто может, пожалуйста, помолитесь за Джорджа. Он очень болен», — написал рокер в личном блоге.

Гребенщиков сопроводил пост архивной фотографией Гуницкого в черно-белом цвете. Он не стал раскрывать причину состояния коллеги.

Еще в мае 2020 года стало известно, что Гуницкий страдает от тяжелого заболевания. Музыканты группы «Аквариум» несколько раз объявляли сбор средств, чтобы помочь другу оплатить дорогостоящее лечение. При этом диагноз автора песен «Аквариума» публично не раскрывался.

«Да, некоторые проблемы со здоровьем у меня есть. Я уже не мальчик, мне 66 лет. У всех есть проблемы со здоровьем, они накапливаются за жизнь, есть и хронические заболевания. Сегодня чувствую себя неважно, бывало получше самочувствие», — заявлял Гуницкий «Петербургскому дневнику» в 2020 году.

Анатолий Гуницкий познакомился с Борисом Гребенщиковым еще в школе, а в 1972 году друзья основали группу «Аквариум». Изначально Гуницкий был барабанщиком и соавтором песен коллектива. Он также работал в театре, на радио и печатался в журналах. В 2005-м драматург выпустил двухтомник: книгу «Записки Старого рокера», содержащую статьи о музыке разных лет, и том со стихами и пьесами «Практика частных явлений».

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров взял паузу в карьере на фоне длительного лечения из-за ожогов.