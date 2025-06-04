Коста Лакоста получил российский паспорт

Певец Коста Лакоста получил российское гражданство. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на налоговые данные рэпера.

Когда 28-летний Константин Бондаренко (настоящее имя музыканта) получил паспорт, не сообщается.

Бондаренко — уроженец Украины. Выпускал совместные треки с Элджеем, Томми Кэшем и Лолитой. В 2021 году начал активно гастролировать по России и записывать свой дебютный альбом. 19 ноября 2021 года вместе с Лолитой в эфире «Вечернего Урганта» исполнил ставшую хитом песню «По-другому».

Накануне комик Александр Ревва также, принял российское гражданство. Отец родившегося в Донецке артиста, комментируя получение сыном нового паспорта, назвал его метания между Россией и Украиной «глупостью человеческой». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт.