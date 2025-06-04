На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Коста Лакоста получил российский паспорт

Музыкант Коста Лакоста получил российское гражданство
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Коста Лакоста получил российское гражданство. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на налоговые данные рэпера.

Когда 28-летний Константин Бондаренко (настоящее имя музыканта) получил паспорт, не сообщается.

Бондаренко — уроженец Украины. Выпускал совместные треки с Элджеем, Томми Кэшем и Лолитой. В 2021 году начал активно гастролировать по России и записывать свой дебютный альбом. 19 ноября 2021 года вместе с Лолитой в эфире «Вечернего Урганта» исполнил ставшую хитом песню «По-другому».

Накануне комик Александр Ревва также, принял российское гражданство. Отец родившегося в Донецке артиста, комментируя получение сыном нового паспорта, назвал его метания между Россией и Украиной «глупостью человеческой». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами