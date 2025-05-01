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Дирижеру Владимиру Спивакову присвоили звание героя труда

Путин присвоил звание героя труда музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову. Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте правительства.

Спиваков — известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Под руководством Спивакова проводят фестивали и конкурсы. С 1989 по 2022 год дирижер возглавлял Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция). Также в 1994 году музыкант открыл Международный благотворительный фонд, который занимается профессиональной поддержкой юных талантов в области искусства и создание благоприятных условий для их творческого роста.

Помимо музыканта, «Героя труда» присвоили Юрию Дикову — заместителю научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И.Забабахина.

Также Путин присвоил звание слесарю-электромонтажнику Тверского вагоностроительного завода Вячеславу Зинцову, трактористу, управляющему отделением «Зори Кавказа» Султангирею Костоеву и главврачу донецкой горбольницы Nº2 в Горловке Нелле Якуненко.

Ранее Путин приветствовал введение звания «заслуженный просветитель».

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